Museo navi antiche visita guidata - gli incontri della domenica con Roberto

Domenica 08 novembre alle 15:00 Visita al nuovissimo Museo delle Navi Antiche, l'unico al mondo. Più che una visita sarà un viaggio in un mondo rimasto sommerso per secoli e secoli.. Tornare indietro nel passato, un salto al tempo in cui la città di Pisa era diversa da come siamo abituati a vederla oggi.. Intere imbarcazioni d'epoca romana ritrovate casualmente cristallizzate sotto il suolo pisano, ci faranno ripercorrere gli usi, i costumi e le abilità di un popolo che è ritornato a vivere grazie ad un patrimonio archeologico, ad oggi, unico al mondo e magistralmente esposto nel nuovo museo delle Navi Antiche di Pisa.. Al termine della visita in museo, piacevole breve passeggiata sul Lungarno dove il tour terminerà, non a caso, con un aperitivo servito all'aperto di fronte al fiume su cui le navi solcarono le acque: l'Arno.

Pronti per questa bellissima esperienza?! Dai allora vi aspetto.. Info e prenotazioni 3479752183 Roberto