'Music&Drink Night' a Pisa

Il centro storico di Pisa torna a vivere una serata di puro divertimento con il ritorno della Music&Drink Night, l’evento, giunto alla sua 12esima edizione, che accende il giugno pisano proprio nel giorno d'inizio dell'estate. Un'iniziativa targata Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa e la collaborazione di CollEventi.

Dalle 18.30 di venerdì 21 giugno fino a tarda notte un mix di musica live, esibizioni di danza e fitness e spettacoli diffusi animeranno le principali piazze e strade del centro di Pisa, con una speciale anteprima dedicata a bambini e adulti che avranno l'occasione di mettersi alla prova con i giochi in legno e assistere alle esibizioni della scuola di circo in piazza XX settembre. Un evento per tutte le età, con una divertentissima animazione itinerante con i musici sbandieratori Città di Pisa, pronta a far divertire bambini e famiglie nelle strade del centro storico e lungo l'asse centrale di Corso Italia.

Ricco e denso di appuntamenti il programma; dalle 18 alle 20 in piazza Vittorio Emanuele II (dove alle 18 si terrà il taglio del nastro della manifestazione) sarà possibile assistere alle esibizioni di fitness con istruttori qualificati della palestra Phisio Fit Club, mentre le Logge di Banchi ospiteranno dalle 20.30 alle 21.30 le performance della scuola di danza Fly Space. Piazza Chiara Gambacorti farà da cornice all'esibizione di social dance della Jazz Road Swing Dance. Piazza Garibaldi sarà il cuore dell'esibizione di musica live con la grande festa finale affidata al Dj set “Altri Tempi” a partire dalle 21.30 con le canzoni e i pezzi più conosciuti degli anni '80-'90. La festa approda quest'anno anche in Piazza Sant'Omobono grazie al Dj set soul music in vinile di Chicco Dj organizzato dai ristoratori di piazza Sant'Omobono, che a partire dalle 21.30 regalerà magiche emozioni nel cuore pulsante del centro storico di Pisa.