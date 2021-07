L'estate di Tirrenia si accende 'Musica e Parole'

Mercoledì 4 agosto, alle 21, sarà la musica d'autore la protagonista a Tirrenia, in via delle Rose, con 'Musica e Parole', il talk show con un nuovissimo format che vede protagonista Giuseppe 'Beppe' Dati, autore e compositore di alcuni dei più grandi successi della musica italiana ('Cosa resterà di questi anni 80' e 'Gli uomini non cambiano', per esempio). Per l'occasione l'autore racconterà i momenti più emozionanti della sua carriera e alcuni speciali aneddoti nella serata presentata da Niki The Voice e accompagnata dalla voce di Silvia Spagnoli e dal pianoforte di Alex Bimbi, che interpreteranno i suoi brani più conosciuti. L'appuntamento è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa e dal Sindacato Italiano Balneari Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Pisa.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...