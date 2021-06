musicapopolarenuntefermare

Una serata all'insegna della musica popolare di tutta Italia sabato 3 luglio sul palco dell' Arena Marconi, alla Villa Medicea di Coltano. Il 110 Hertz Festival, giunto al suo secondo weekend, ha l'onore di ospitare diversi e importanti musicisti chiave rappresentanti del repertorio della musica tradizionale e popolare italiana, quali: Giancarlo Paglialunga, cantante e tamburellista, simbolo dell'Orchestra della Notte della Taranta e del Canzoniere Grecanico Salentino; Massimiliano De Marco, anche egli dal Salento, chitarrista e cantante dei Kalàscima; Maria Piscopo, cantante e percussionista di Progetto Sanacore; Francesco Salvadore, cantante siciliano e fondatore degli Unavantaluna; Fabio Rinaudo, savonese leader dei Birkin Tree e fiatista dei Liguriani, riconosciuto decano delle cornamuse in Italia; Marcello Squillante, fisarmonicista di Ars Nova Napoli, nuovo talento della musica Campana.

Un viaggio musicale dalla Sicilia alla Liguria, passando per Campania e Salento. #Musicapopolarenutefermare è una rete aperta e solidale fra tanti artisti del mondo della worldmusic italiana promossa nel marzo del 2020 da Sabrina Sicara di Pizzicarte, da Giuseppe Loiacono dell'Associazione Danzachetipassa e da Stella Valzecchi di Radio Kaos Italy. Proprio la web-radio romana sarà il media-partner dell'evento e proporrà vari momenti in diretta della giornata



del festival. Il Teatro Nuovo di Pisa e la Pro loco di Coltano, organizzatori del Festival, vi consigliano di non mancare.Il pdel festival è consultabile sul sito del Teatro Nuovo Pisa. Per acquistare i biglietti: https://www.ciaotickets.com/110-hertz-festival . Percontattare: hertzfestivalcoltano@gmail.com o il numero 392/3233535. Biglietteria Teatro Nuovo Pisa aperta il martedì e il giovedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 e presente in loco a Coltano nei giorni del festival.

