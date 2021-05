'Musica Senza Fine' ospite del Rotary e-club a Radio Incontro

Giovedì 13 maggio 2021 alle ore 19.00, dalle antenne di Radio Incontro Pisa, il Rotary E-Club Distretto 2071 ospita il Duo "Musica Senza Fine", l'unico tributo italiano a Gino Paoli e Ornella Vanoni, che recentemente ha eseguito un concerto a fini benefici interamente donato dal Rotary ad una Scuola all'interno delle attività che hanno per titolo: "𝘼𝙗𝙗𝙞𝙖𝙢𝙤 𝙞𝙣 𝙩𝙚𝙨𝙩𝙖 𝙪𝙣 𝙘𝙚𝙧𝙩𝙤 𝙖𝙢𝙗𝙞𝙚𝙣𝙩𝙚" , dove gli alunni si applicheranno sui temi ecologici e della sostenibilità ambientale. Si parlerà dell'aspetto artistico del progetto ma anche di temi sensibili come la sostenibilità ambientale e interverrà al telefono anche una preside di un Istituto comprensivo della Provincia di Pisa.



"Musica Senza Fine" è composto da Marco Forconi e Samantha Montorzi, già colleghi di palco nel progetto "Caporali Coraggiosi", il tributo al Tour Capitani Coraggiosi di Claudio Baglioni e Gianni Morandi, che fu una delle attrazioni clou di Marenia 2019 (l'ultima pre-covid) e protagonisti del concerto alla Fortezza Scotto del 15 Settembre 2020 all'interno della Rassegna "Fuori Teatro", voluta dall'assessore alla Cultura del Comune di Pisa, Pierpaolo Magnani, con la collaborazione tecnica del Teatro Verdi.



Per ascoltare la diretta Radio Incontro - 107.7 MHz FM https://onlineradiobox.com/it/rincontro Messaggi WhatsApp e sms 331.777.1518