Torna la musica dal vivo alla Route 66 di Asciano Pisano

Torna la musica dal vivo alla Route 66 Ristopub con le migliori cover - band nello spazio all'aperto del parco di Via delle Sorgenti.di Asciano Pisano. Si parte giovedì con il rock e il blues, mentre venerdì un omaggio al grande Jimi Hendrix. Il week end si concluderà sabato con l'Heavy Metal. Naturalmente ci sarà la possibilità di cenare all'interno del locale con i vari menù dalle ore 19.30 sempre rispettando le regole del distanziamento e le norme anti-Covid. Giovedì 15 luglio alle ore 21 arrivano alla Route 66 i 'The Cabin Fevers' con il loro southern Rock & Heavy Blues. Le scuole di influenza varie, unite alle oggettive capacità tecniche, sono la forza e l’ originalità del gruppo. La band è formata da Renato Terziani: voce, chitarre, Valerio Sereni: basso, cori Antonio Inserillo. Batteria, voci. Emiliano Marianelli: chitarre, armonica, kazoo, dobro, Dario De Ruberto: chitarre, banjo e cori. Venerdì 16 luglio alle ore 22.30 sul palco del Route 66 sono attesi i 'Groovy Children' per omaggiare il mitico Jimi Hendrix. Groovy Children è un progetto artistico dedicato alla musica di Jimi Hendrix: Diego Sampieri (chitarra e voce), Enrico degli Antoni (basso) e Mimmo di Cicco (batteria), musicisti di diverse estrazioni ed esperienze,.Il repertorio spazia dalle più celebri incisioni dei primi dischi firmati The Jimi Hendrix Experience alle interpretazioni di classici del blues tratte da bootlegs o celebri concerti, fino ai brani che resero leggendario il concerto di Woodstock. Sabato 17 luglio alle ore 22.30 è tempo di Heavy Metal con i 'Killers of The Beast' per un tributo alla più grande band metal inglese, gli Iron Maiden. Durante la serata saranno riproposti i brani della band britannica. Una particolare attenzione da parte del gruppo nella cura dei dettagli attraverso le scenografie, i costumi e tutte quelle chicche che gli Iron Maiden portano in scena da sempre.

Per maggiori info e prenotazioni 050.857126 oppure consultare la pagina Facebook Route 66 Ristopub dove troverete tutte le news che cercate su spettacoli dal vivo e i menù a tema della serata.

