Musica dal vivo, gli appuntamenti del weekend alla 'Route 66' di Asciano Pisano

Torna nel weekend la musica dal vivo alla Route 66 Ristopub di Asciano Pisano con le migliori cover-band ufficiali nello spazio all'aperto del parco di Via delle Sorgenti. Giovedì 2 settembre alle ore 21.30 appuntamento con 'Red Monkeys – The Slash Experience' e il tributo al mitico chitarrista Slash. Tutta la carriera con il mitico chitarrista con il cilindro. Venerdì 3 settembre invece, alle ore 22, è la volta della 'Stop – Toto Tribute Band' che dal 2003 offre un fedele tributo ai Toto, storica formazione americana autrice delle hit come Hold the Line, Rosanna, Africa e tante altre. Sabato 4 settembre alle ore 22 spazio alla musica dei 'Pinball Wizards', il tributo di quattro musicisti ad una delle più grandi band di sempre, The Who, che con la loro musica hanno fatto la storia del rock. Si potrà cenare all’aperto a partire dalle ore 19.30, rispettando le regole del distanziamento e le normative anti– Covid. Per maggiori info e prenotazioni 050.857126 oppure consultare la pagina Facebook Route 66 Ristopub, dove si trovano tutte le news su spettacoli dal vivo eventi del locale più American Style della Toscana.

