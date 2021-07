Musicastrada Festival 2021 sbarca a Calci con Roberto Angelini

Prezzo non disponibile

Anche Calci si prepara ad accogliere il Musicastrada Festival 2021 -'Tuscany Music Sunset' il progetto itinerante di musica, fotografia e promozione del territorio che valorizza cultura e turismo. Giovedì 29 luglio, alle 19.45, di fronte alla Certosa Monumentale di Calci si esibirà Roberto Angelini, cantautore e chitarrista romano di fama nazionale, ospite fisso dal 2013 delle puntate di Gazebo prima e attualmente di Propaganda Live su La 7. In generale il format prevede anche questo anno concerti unplugged, approfittando della luce del tramonto, immersi in una cornice suggestiva, per offrire al pubblico un’occasione unica dove godere della buona musica e riassaporare il piacere di stare insieme, pur nel rispetto delle disposizioni vigenti.



L’evento èe previacome impone la vigente normativa anti Covid.Tutte le info: https://www.musicastrada.it/it /musicastrada-festival/