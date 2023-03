Teatro Verdi, nuovo appuntamento con 'MusicaVerde'

Sabato 11 marzo, alle 18 nella sala Titta Ruffo del Teatro Verdi di Pisa, si terrà il quarto appuntamento con 'MusicaVerde', la rassegna di concerti dei giovani musicisti dell'Accademia di Musica Stefano Strata in collaborazione con la Fondazione Teatro di Pisa che, anche quest'anno, ha voluto valorizzare le nuove generazioni offrendo loro un palco prestigioso per presentarsi alla città. Si esibiranno due giovanissimi talenti provenienti dai percorsi di perfezionamento dell'Accademia Strata: Alexander Sardon, 13 anni, violino, Daria Aleshina, pianoforte, e Fiammetta Oddo Stradella, di soli 11 anni, pianoforte. I concerti saranno introdotti e presentati dalla professoressa Milli Russo, musicologa. Il programma del pomeriggio è denso e assai variegato con brani musicali di Henryk Wieniawski (1835 - 1880), Fritz Kreisler (1875 - 1962), eseguiti dal giovanissimo Alexander Sardon Trampus e di Franz Joseph Haydn (1732-1809).

L'intero concerto di Franz Joseph Haydn (1732-1809) – Concerto H XVIII/11 in re magg è articolato in tre tempi come da tradizione classicista: 1. Vivace – in Forma Sonata – 2. Adagio e 3. Rondò all'Ungherese – Allegro Assai. Queste sublimi pagine musicali saranno egregiamente eseguite dalla pianista Fiammetta Oddo Stradella – un'autentica fuoriclasse di soli undici anni, allieva dell'Accademia Stefano Strata nella classe della professoressa Silvia Mannari -, e quartetto d'archi: violinisti Alexander Sardon Trampus e Maria Biagioni, dal violista Lorenzo Corti e dalla violoncellista Eleanor Young, questi ultimi docenti dell'Accademia.