'MusicaVerde', tre giovani talenti dell'Accademia Strata in concerto al Teatro Verdi

Sabato 18 febbraio, alle 18 nella Sala Titta Ruffo del Teatro Verdi di Pisa, è in programma il terzo appuntamento con 'MusicaVerde', la rassegna di concerti dei giovani musicisti dell’Accademia di Musica Stefano Strata in collaborazione con la Fondazione Teatro di Pisa che, anche quest’anno, ha voluto valorizzare le nuove generazioni offrendo loro un palco prestigioso per presentarsi alla città. Si esibiranno tre giovani talenti provenienti dai percorsi di perfezionamento dell’Accademia Strata: Antonio Carone, 24 anni di Bari, chitarra Dario Cei, 27 anni, di Pisa, flauto traverso, Damiano Bertuccelli, di Viareggio, chitarra. I concerti saranno introdotti e presentati dalla professoressa Milli Russo, musicologa.

Antonio Carone, virtuoso delle sei corde ed eletto migliore allievo della Masterclass annuale di alto perfezionamento dell’Accademia Strata tenuta dal Maestro Lorenzo Micheli, aprirà la prima parte del concerto portando in scena un "programma dal sapore 'novecentesco'", spiega nelle note di sala il chitarrista Ettore Scandolera, con brani di Malcom Arnold (1921-2006), Manuel María Ponce Cuéllar (1882-1948) e Miguel Llobet (1878-1938).

Seguirà il concerto del Maestro Dario Cei, flautista e docente dell’Accademia Stefano Strata, con Damiano Bertuccelli, chitarrista, in un duo flauto e chitarra che spazierà dalle rimembranze della musica antica al Novecento di Astor Piazzolla passando per la Serenata Op.127 di Mauro Giuliani. Il pubblico potrà ascoltare la Petite suite médiévale di Enyss Djemil (1917-1973), brani tratti dalla Serenata op. 127 di Mario Giuliani (1781-1829) e dalla Histoire du Tango di Astor Piazzolla (1921-1992), e infine il Canarios di Gaspar Sanz (1640-1710).

Info

I biglietti (10 euro intero, 5 ridotto) sono in vendita al botteghino del Teatro Verdi (dal martedì al sabato ore 11-13; martedì, giovedì e sabato anche ore 16 - 18) e acquistabili anche per telefono (050.941188: il servizio è attivo dal martedì al sabato con orario 9-11; martedì, giovedì e sabato anche ore 14-16) e online su www.vivaticket.com.

Informazioni: Teatro di Pisa 050.941111