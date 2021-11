Musiche di Bach per il secondo appuntamento dei Concerti della Normale

Il musicista e compositore Johann Sebastian Bach è riconosciuto come uno dei massimi esponenti della musica classica e del periodo barocco. Tra i suoi lavori, le sonate e partite per violino composte intorno al 1720 rappresentano una delle più alte espressioni della musica classica del tempo. Racchiuse nell’opera il cui titolo autografo è Sei Solo a Violino Senza Basso Accompagnato, la Sonata n. 2 e n. 3, e la Partita n. 3 verranno interpretate da Mario Brunello questa sera, martedì 16 novembre alle ore 21 e riadattate al suo violoncello piccolo, peculiare strumento molto utilizzato all’epoca di Bach. Il concerto, secondo appuntamento della LV Stagione dei Concerti della Normale, avrà luogo al Teatro Verdi di Pisa, nuovamente in presenza di pubblico e a capienza piena. Primo europeo riuscito nell’impresa di vincere il concorso Tchaikovsky a Mosca nel 1986, Brunello è un artista che oltre ad aver collaborato e ed essersi esibito con alcune delle orchestre più importanti e conosciute al mondo ha contributo anche all’elaborazione di innovative tecniche di divulgazione musicale. Attualmente è Direttore Artistico dei Festival Arte Sella e dei Suoni delle Dolomiti, e a ottobre 2020 è stato nominato Direttore Artistico del Festival di Stresa. Le opere che vedranno Brunello esibirsi fanno parte della prima incisione discografica del musicista per ARCANA, nel 2019, dichiarata un successo a livello internazionale.