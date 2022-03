Museo di Storia Naturale, arriva la mostra 'Mythos. Creature fantastiche”

Unicorni, draghi, fenici, cavalli alati e tanti altri animali fantastici sono pronti ad arrivare al Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa con l’esposizione temporanea 'Mythos. Creature fantastiche', a cura di Naturaliter e visitabile fino al 29 gennaio 2023.

In occasione dell’apertura, venerdì 18 marzo, il Museo accoglie i visitatori offrendo l’ingresso gratuito alla mostra e a tutto il Museo per l’intero arco della giornata. Dai miti del mondo classico alle divinità dell’antico Egitto, fino alle credenze popolari che si perdono nel tempo, le creature misteriose e i mostri affascinanti che da sempre popolano il nostro immaginario riprendono vita in spettacolari ricostruzioni per farci tornare bambini ed accompagnarci in un magico viaggio nel meraviglioso mondo della fantasia. Oltre 30 i soggetti

mitologici esposti, fedelmente ricostruiti sulla base dei racconti di poeti, storici e naturalisti dell’antichità.

L’esposizione, arricchita da scenografie e videoproiezioni originali, si sviluppa con un percorso suggestivo nei locali più antichi della Certosa. Proposta poi una serie di attività e approfondimenti, dedicati ad adulti e bambini, per tutta la durata della mostra.



online al link: https://www.msn.unipi.it/it/prenota-online/. Per l’accesso è richiesta la certificazione verdeCovid-19 'rafforzata'.