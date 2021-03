La professoressa Nadia Urbinati chiude il ciclo ‘Europa/Unione Europea’

È la professoressa Nadia Urbinati, docente di Teoria politica alla Columbia University di New York, politologa e editorialista per alcuni giornali quotidiani, a chiudere il ciclo ‘Europa/Unione Europea’, con l’incontro ‘Non solo strategia: alle origini del progetto di Unione Europea’. Il 2021 segna la ricorrenza di due documenti fondamentali dell’unione europea: il Manifesto di Ventotene (1941) e l’enciclica Quadragesimo Anno (1931). La relazione libertà/pace si impone a partire dal Settecento come uno scopo perseguibile associato alla formazione di governi costituzionali. Nell’immaginario ottocentesco, questa idea si esprime nella convinzione che solo l’autogoverno delle nazioni renda possibile questo obiettivo. La due guerre mondiali mettono in discussione il “mezzo” ma non il fine: il maggiore tra i visionari europeisti, Altiero Spinelli, propone una rilettura del progetto sette-ottocentesco che fa perno sul superamento della dimensione nazionale della statualità. Questa traiettoria interna al pensiero illuminista si interseca con quella di ispirazione cattolica, che mette sotto accusa la “statolatria” insita nei regimi totalitari aprendo a scenari di federalizzazione sociale, un indirizzo ideale-politico che ispira concretamente l’edificazione della comunità europea. I fondamenti teorici di queste due visioni, entrambe decisive per la costruzione del progetto di Unione Europea, saranno al centro della conferenza della Professoressa Urbinati.

L’incontro di giovedì 18 marzo sarà in diretta streaming dal sito e dalla pagina facebook di Palazzo Blu a partire dalle 17.30.

La rassegna Europa/Unione Europea è organizzata dal Professor Arnaldo Testi dell’Università di Pisa con Palazzo Blu e con il contributo di Fondazione Pisa.