Nannini, Bertè, Panariello e De Gregori accendono Piazza dei Cavalieri

Gianna Nannini, Giorgio Panariello, Loredana Bertè, Francesco De Gregori. Sono gli artisti che si esibiranno, dal 4 al 9 settembre, nella splendida cornice piazza dei Cavalieri per il Summer Knights 2021, il contenitore di appuntamenti culturali e di spettacolo voluto dal Comune di Pisa, Assessorato alla Cultura, in collaborazione con la Fondazione Teatro Verdi e organizzato dalla LEG Live Emotion Group.

"Dopo l’intervallo forzato del 2020 dovuto all’emergenza sanitaria - dichiara l’assessore alla Cultura, Pierpaolo Magnani - riprendiamo quest’anno la buona abitudine di portare spettacoli dal vivo in piazza dei Cavalieri con 4 date che vedono protagonisti 4 grandi artisti del panorama italiano e che vogliono lanciare un messaggio di ripartenza per i cittadini e per tutto il settore. L’appuntamento rientra nell’insieme di circa 70 iniziative organizzate per l’estate dal Teatro Verdi e che si svolgeranno per lo più al Giardino Scotto: se l’anno scorso avevamo scelto di aiutare principalmente i singoli artisti locali, ognuno dei quali aveva avuto a disposizione una serata per potersi esibire, quest’anno abbiamo deciso di coinvolgere le associazioni nell’organizzazione dei vari appuntamenti per dare sostegno all’intero comparto che è stato uno dei più colpiti in quest’ultimo anno e mezzo".

"Anche quest’anno - dichiara Sandro Giacomelli, che con Tania Ferri ed Elisabetta De Luca gestisce la LEG Live Emotion Group - proviamo a ripartire con impegno e passione, forti dell’esperienza accumulata durante la scorsa estate quando nonostante il Covid siamo riusciti ad organizzare eventi e rassegne. Gli appuntamenti previsti a settembre in piazza dei Cavalieri si svolgeranno in totale sicurezza: al momento abbiamo previsto la presenza, distanziata e con mascherine, di 1000 spettatori che potranno assistere agli spettacoli dal loro posto a sedere. La rassegna vede protagonisti 4 grandi artisti come Gianna Nannini, Giorgio Panariello, Francesco De Gregori e Loredana Bertè. Quest’ultima ci ha dato l'opportunità di annunciare già oggi, in anteprima, una data della sua tournée che verrà resa pubblica mercoledì".

PREVENDITE. Sono già aperte le prevendite per: Gianna Nannini (4 settembre), Giorgio Panariello (7 settembre), Francesco De Gregori (9 settembre). La prevendita per Loredana Berte (8 settembre) verrà aperta giovedì 10 giugno alle 16.00 online su www.ticketone.it. Infoline 3924308616; www.legsrl.net.