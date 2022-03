'Napoli millenaria', il grande Eduardo De Filippo in scena al Verdi

Eduardo De Filippo la penna, Nino Rota la musica. Da questo binomio nasce la commedia 'Napoli Millenaria', sul palco del Teatro Verdi di Pisa sabato 19 e domenica 20 marzo.

L’opera racconta la vita della famiglia Jovine in una Napoli ferita e impoverita dalla guerra. I traffici della moglie Amalia con la borsa nera, il marito Gennaro contrario all’illegalità, la fugace storia d’amore della figlia con un soldato americano, la via della piccola criminalità intrapresa dal figlio. In scena ci sono gli effetti negativi della guerra sulle coscienze individuali e collettive, rappresentati da Eduardo nella sua Napoli più consueta, quella dei bassi e della povera gente, utilizzando però un linguaggio ed assumendo un significato universali, oggi più che mai.

Tutte le informazioni sul sito del Teatro: https://www.teatrodipisa.pi.it/primo-piano/1327-napoli-milionaria

Foto; pagina Facebook del Teatro Verdi