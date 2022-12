Natale a Montecatini Valdicecina

NATALE A MONTECATINI VAL DI CECINA (PI)

18 DICEMBRE DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 18:00

(DALLE ORE 21:15 COMMEDIA NATALIZIA)



ORE 10:00 APERTURA MERCATINI DI NATALE



ORE 11:00 E ORE 16:30 SPETTACOLO DI MAGIA

"Animali magici, e dove trovarli" con Mago Pancione



ORE 12:00 E ORE 15:30 SPETTACOLO

"LA GRANDE FESTA DELLE BOLLE DI SAPONE"

ORE 15:00 ARRIVO DEI BABBO NATALE IN MOTO



POSSIBILITA' DI MANGIARE PRESSO I RISTORANTI DEL PAESE OPPURE PRESSO LO STAND DELLA PRO LOCO CON PANINI, PATATINE E TANTO ALTRO



ORE 21:15 PRESSO IL TEATRO AURORA COMMEDIA NATALIZIA "BETTINA SCROOGE" IN COLLABORAZIONE CON LA PRO LOCO DI SALINE DI VOLTERRA



Pro Loco Montecatini V.C.

Piazza della Repubblica n 21

Montecatini Val di Cecina

??+39 0588 028025

?+39 348 522 88 25

e-mail prolocomontecatinivc@gmail.com



Per essere aggiornati sugli eventi del nostro Borgo seguiteci sui nostri canali social " Proloco Montecatini VC "



Facebook

https://www.facebook.com/ProlocoMontecatiniValdiCecina



Instagram

www.instagram.com/prolocomontecatinivc/



Canale Telegram

https://t.me/prolocomontecatinivc



Sito Internet

https://proloco-montecatini-val-di-cecina.business.site/



Canale YouTube

https://www.youtube.com/@ProlocoMontecatiniValdiCecina





Gallery











#promontecatini #prolocomontecatinivc #montecatinivaldicecina