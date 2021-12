'Natale al cioccolato' a Capannoli

La magia delle feste natalizie arriva a Capannoli con tante deliziose sorprese per grandi e piccoli in 'Natale al Cioccolato', il nuovissimo evento organizzato dal Centro Commerciale Naturale Capannoli e Santo Pietro e Confcommercio Provincia di Pisa, con il patrocinio del Comune di Capannoli, la collaborazione di CollEventi e il contributo di Meccanocar e della Banca Popolare di Lajatico.

Sabato 18 dicembre, dalle 10.30 fino alle 20, piazza Pertini, nel cuore di Capannoli, si trasformerà in un vero e proprio villaggio di Natale.

Sarà presente il mercatino con prodotti artigianali, creativi ed enogastronomici, dove sarà possibile trovare tante idee regalo per lo shopping natalizio. Il re della manifestazione è senza dubbio il cioccolato, con i prodotti artigianali dei migliori cioccolatieri italiani a disposizione in un suggestivo allestimento che ricorderà i tipici mercatini natalizi. Una location da fiaba dove non mancheranno le attrazioni e iniziative per i più piccoli: un'area giochi in legno, una spettacolare nevicata e le emozioni del villaggio di Babbo Natale, che nel pomeriggio, alle 16, arriverà accompagnato dagli elfi per ricevere le letterine dei bambini. Non mancherà neppure la musica, con l'esibizione degli zampognari a rendere ancora più magica l'atmosfera.