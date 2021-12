Solidarietà, Natale al quartiere del Cep

Giochi, cibo e mercatini. Ma anche volontariato, associazionismo e tanta solidarietà. Quella di domenica 19 dicembre sarà una giornata di festa al quartiere del Cep, a Pisa, e in particolare in viale Michelangelo e all'ex polveriera (Croce Rossa) di via Pierin del Vaga. Arriva infatti l'evento 'Natale al Cep', realizzato grazie al contributo e all'impegno di residenti, associazioni e cooperative del territorio con la collaborazione della Società della Salute. Nel corso della festa saranno anche consegnati alla persona incaricata i 47 regali donati alla pediatria della città e acquistati grazie a una raccolta fatta dagli abitanti alla 'Caffetteria Tirreno'. Quando infatti qualcuno viene a mancare nel quartiere, chi vuole può fare una donazione, di solito da destinare alla famiglia del defunto. Questa volta però la sorella del ragazzo, molto conosciuto, che purtroppo è mancato a causa di un male incurabile, Federico Simonelli detto 'Testa' o 'Gigante Buono', ha deciso di donare tutto in beneficenza. La raccolta, grazie alla generosità degli abitanti, è stata sostanziosa e, viste le vacanze natalizie, è stata appunto devoluta in regali per i più piccoli. In più c'è la possibilità di partecipare al contest 'Il presepe più bellino del Ceppe' inviando la foto al numero 3333539635.