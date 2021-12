'A Natale libri per te' a Peccioli: ospiti Gruber, Mannocchi, Aprile, Mauro, Mastrobuoni e Gheno

Prezzo non disponibile

Da Luca Sofri a Lilli Gruber, da Marianna Aprile a Ezio Mauro. Sono solo alcuni degli ospiti che arricchiranno l'iniziativa 'A Natale libri per te' con una serie di incontri dedicati ai libri e coordinati da Luca Sofri. Dopo le numerose iniziative che hanno visto la Fondazione Peccioliper collaborare con Il Post, da mercoledì 8 a domenica 12 dicembre a parlare dei loro libri al Palazzo Senza Tempo ci saranno Ezio Mauro, Vera Gheno, Tonia Mastrobuoni, Lilli Gruber e Marianna Aprile, intervistati da Francesca Mannocchi, Emanuele Menietti, Giacomo Papi e Sofri. Ma nel programma ci sono anche la prima presentazione toscana del secondo numero di 'Cose spiegate bene', la rivista del Post, con Ludovica Lugli che l’ha coordinato, e la “tradizionale” rassegna stampa del Post con Francesco Costa e Luca Sofri, la domenica mattina. La serie di incontri è appunto associata all’iniziativa 'A Natale libri per te', un progetto della Fondazione Peccioliper introdotto già nel 2020 per incentivare l’acquisto dei libri, che ha coinvolto otto librerie e una casa editrice del territorio. I cittadini pecciolesi potranno acquistare libri con un sostegno da parte del Comune di Peccioli e della Fondazione pari al 50%. I cittadini dei comuni vicini (Lajatico, Terricciola, Capannoli, Palaia, Casciana Terme Lari, Chianni, Ponsacco, Pontedera) potranno usufruire di un sostegno pari al 30%.

Questo il calendario degli incontri:

Mercoledì 8 dicembre

ore 18.00

Ezio Mauro

Lo scrittore senza nome

Mosca 1966: processo alla letteratura

con Luca Sofri

Giovedì 9 dicembre

ore 18.00

Vera Gheno

Le ragioni del dubbio

con Luca Sofri

Venerdì 10 dicembre

ore 17.00

Ludovica Lugli e Luca Sofri

Cose spiegate bene – Questioni di un certo genere

ore 18.00

Tonia Mastrobuoni

L’inattesa. Angela Merkel. Una biografia politica

con Emanuele Menietti

Sabato 11 dicembre

ore 18.00

Lilli Gruber

La guerra dentro

Martha Gellhorn e il dovere della verità

con Francesca Mannocchi

Domenica 12 dicembre

ore 11.00

Luca Sofri e Francesco Costa

I giornali, spiegati bene

La rassegna stampa del Post

ore 18.00

Marianna Aprile

In balia

con Giacomo Papi

Prenotazione obbligatoria su prenotazioni-fondarte.peccioli.net

Green pass obbligatorio secondo le disposizioni vigenti