Arriva la magia del Natale: cosa fare a Pisa e provincia il 24, 25 e 26 dicembre Tanti gli appuntamenti tra concerti natalizi di tutti i tipi, spettacoli circensi, trampolieri, presepi, laboratori a tema, fiabe e danze. E tanto altro ancora

Natale è arrivato finalmente alle porte. Se vi rimane qualche ora tra cenoni, pranzi in famiglia e scambi di regali, ecco qualche consiglio su come passare venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 dicembre a Pisa e provincia. Di certo le occasioni non mancano tra concerti natalizi di tutti i tipi, spettacoli circensi, trampolieri, presepi, laboratori a tema, fiabe e danze. E tanto altro ancora.

Dalla musica in tutte le sue forme ai laboratori creativi, anche a tema natalizio. Dalla lettura all'astrologia, dalle fiabe alla danza. La lista rischierebbe di diventare troppo lunga se si dovessero elencare tutte le attività in programma per domenica 26 dicembre a Peccioli con la prima giornata di '11Lune d’Inverno', l’evento più atteso delle vacanze natalizie in Valdera. Evento che, dopo un'edizione online, quest'anno torna in presenza con tantissimi appuntamenti, tutti da scoprire.

Il Natale arriva anche nel litorale e lo fa a braccetto con la magia del Circo. A Calambrone è arrivato infatti Tendone del Circo Krom, in piazza Antonio Madonna. Qui si alterneranno quasi ogni giorno tantissimi spettacoli, adatti ad ogni età, tra cabaret, giocoleria, teatro e musica. Anche durante il fine settimana di Natale. Venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 dicembre infatti animeranno il palco spettacoli circensi e di teatro circo, cabaret d'hiver e non mancheranno nemmeno ospiti speciali.

Tutto pronto per il Natale a Riparbella. Si comincia venerdì 24 dicembre tra trucca bimbi, animazione e tante sorprese in compagnia di Babbo Natale e dei suoi elfi, con i quali sarà possibile gustare anche una buona merenda. Ma non mancherà nemmeno lo spettacolo di giocoleria comica 'Pillole di Giocoleria'. Sabato 25 dicembre invece grande apertura del Presepe meccanico animato rinnovato con 140 personaggi mobili, impiegati in vari mestieri artigianali. Il tutto accompagnato da effetti luminosi.

Quale posto migliore di Volterra dove aspettare il Natale? Per l'intero pomeriggio della Vigilia, venerdì 24 dicembre, Volterra si anima con tanti eventi che si terranno lungo le vie del centro. Ci saranno magici trampolieri e i loro giochi di luce, ma anche (per i più piccoli) truccabimbi, foto ricordo con Babbo Natale e la parata delle mascotte con lancio di palloncini. Si potrà anche incontrare la 'Topa's Band', band itinerante unica nel suo genere e composta da 5 strumenti: sax, fisarmonica, chitarra, basso e batteria.

Un Natale a tutto Swing al Cinema Lumière di Pisa. La sera di sabato 25 dicembre sul palco arriva la musica del Nico Gori Swing Tentet. Lo spettacolo si chiama ‘The Tentet is coming to Town’ ed è tratto dall’omonimo disco della band, nel quale il grande clarinettista, arrangiatore e band leader Nico Gori ripropone non soltanto i classici jazz e swing ispirati al Natale, ormai familiari anche al pubblico europeo, ma anche vere e proprie chicche come ‘Christmas Island’ e ‘Zat You Santa Claus’.

Anche a San Giuliano Terme sarà possibile godersi un po' di atmosfera natalizia. Domenica 26 dicembre in piazza Italia è tempo di Winter Wonderland (a cura del Lumière di Pisa), quartetto che ripropone alcuni famosi brani del repertorio natalizio americano in stile gospel alternati da standard del blues, jazz and soul, per un concerto gioioso e divertente. In pieno stile natalizio.

Sarà una Vigilia in piena atmosfera natalizia quella in programma a Pisa con il cartellone 'Natale di Stelle'. Nel corso del pomeriggio di venerdì 24 dicembre in varie zone della città, dal centro alle periferie fino al litorale, ci si potrà imbattere in 'Babbo Natale in risciò' (animazione itinerante per bambini) oppure nelle note degli 'Zampognari' e dei 'Canti Gospel. Allo stesso modo, in tre diverse piazze, alle 17.30 ci si potrà godere anche lo spettacolo 'Babbo Natale si cala dal cielo', a cura di Edilizia acrobatica.