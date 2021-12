Natale nel borgo di Riparbella

Tutto è pronto per il Natale a Riparbella, in provincia di Pisa. Si comincia venerdì 24 dicembre quando, dalle ore 15.30, sono in programma trucca bimbi, animazione e tante sorprese in compagnia di Babbo Natale e dei suoi elfi, con i quali sarà possibile gustare anche una buona merenda. Ma non mancherà nemmeno lo spettacolo di giocoleria comica 'Pillole di Giocoleria'. Sabato 25 dicembre invece grande apertura del Presepe meccanico animato rinnovato con 140 personaggi mobili, tutti impiegati in vari mestieri artigianali. Previsti anche effetti luminosi.

