Volterra si prepara al Natale. Parte l'illuminazione del centro storico e dell'albero in Piazza dei Priori, poi tutta una serie di eventi.

Dal 15 dicembre, fino al 15 gennaio prevista la pista di pattinaggio in ghiaccio ecologico in Piazza XX Settembre, con il contributo di Altair Chimica Spa, in collaborazione con il Consorzio Turistico Valdicecina Valdera e Associazione Mondo Nuovo.

Domenica 17 dicembre, dalle ore 9, la 'Babbo Running' (ritrovo in Piazza dei Priori). Organizzato dall’Associazione Chihapiumevolerà: passeggiata tra le vie di Volterra vestiti da Babbo Natale. Prenotazione Ufficio Turistico Volterra 0588 87257, costo 10 euro con il ricavato che andrà in beneficenza alla Fondazione U. Veronesi

Sabato 23 dicembre, dalle ore 19 alle ore 24, 'La notte degli auguri'. Animazione, musica itinerante e negozi aperti per le vie del centro, in collaborazione con le attività commerciali del centro storico. Sempre sabato, ore 21.15, 'Concerto di Natale', 'Il Coretto dei Pinguini' in scena con il tradizionale concerto di Natale al Teatro Persio Flacco.

'Capodanno in Piazza dei Priori - A tutto '80-'90', Guest Sergio Friscia, Dj Ketty Passa e Total Black Band, dalle 22.30 in poi.

Il 6 gennaio 2024, dalle ore 21 in poi, 'Befana Party vol 2'. Disco festa dell’Epifania in Piazza dei Priori, Dj set con Fertino, Dj Mazzo, Il Campa, Omar Calastri, in collaborazione con Volturia Eventi.

Dal 6 al 10 dicembre 2023, alle Logge di Palazzo Pretorio, la Mostra Motociclistica dei soci Fmi, a cura di Motoclub Volterra.

Dal 15 al 24 dicembre 2023, alle Logge di Palazzo Pretorio, il 'Mercatino di Natale', a cura di Gavol Onlus.

Giovedì 21 dicembre, ore 16, al Museo etrusco Guarnacci, la presentazione del volume 'Il più buono del paese', di Saverio Bargagna. Partecipano Fabrizio Burchianti, Direttore del Museo Guarnacci; Dario Danti, assessore alle culture e Ilenia Pistolesi, giornalista de 'La Nazione'. Sarà presente l’autore.

'La via dei presepi', Porta San Francesco, San Lino, via Ricciarelli. Allestimento di alcuni presepi nelle vetrine delle attività commerciali.

'Natale a Saline 2023', a cura di Pro Loco Saline.

Mostre

'Arte in comune', Terzo Piano Palazzo dei Priori. Dal 15 dicembre 2023 al 15 gennaio 2024, organizzata da Associazione Arte in Bottega.

Dimore eterne - La necropoli delle Colombaie di Volterra. Museo etrusco Guarnacci, dal 21 dicembre 2023. Organizzato da Comune di Volterra, Unipi Pisa, Soprintendenza.

Mino Trafeli - Dall'oggetto allo spazio 1980-1968, Salone Superiore di Palazzo dei Priori, a cura del Comitato per la fruizione pubblica delle opere artistiche di Mino Trafeli.

Carlo Bimbi tra arte e design, Centro Studi Espositivo Santa Maria Maddalena.