Aspettando il Natale a Volterra

Quale posto migliore di Volterra dove aspettare il Natale? Per l'intero pomeriggio della Vigilia, venerdì 24 dicembre, Volterra si anima con tanti eventi che si terranno lungo le vie del centro. Per esempio chi si troverà nel borgo etrusco potrà ammirare il passaggio delle 'Farfalle Luminose' con magici trampolieri e i loro giochi di luce. Invece in piazza dei Priori e in via Gramsci per i più piccoli è tempo di 'Cukys Play' tra foto ricordo con Babbo Natale, trucca bimbi e la parata delle mascotte con lancio di palloncini. Non mancherà nemmeno la 'Topa's Band', band itinerante unica nel suo genere e composta da 5 strumenti: sax, fisarmonica, chitarra, basso e batteria.

Ecco il programma:

Fonte foto: volterratour.it