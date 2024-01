'Natura sostantivo femminile': mostra personale di Louises Will

Attraverso fotografie e evocativi dipinti che catturano la forza e la sensibilità delle donne, questa mostra invita gli spettatori a rivalutare la propria percezione della natura e del suo rapporto col femminile. Ogni opera incarna magnificamente la visione dell'artista, evidenziando il profondo legame tra donne e ambiente.



L'esplorazione della femminilità di Louises Will va oltre l'estetica; essa mira a sottolineare il ruolo fondamentale delle donne come custodi della terra, evidenziando la loro connessione innata con la cura e la preservazione dell'ambiente. Le opere integrano in modo geniale elementi come fiori secchi e scontrini fiscali, simboli della mercificazione sia del corpo delle donne che della natura stessa, invitando alla riflessione su sfruttamento sociale e oppressione sistemica.



La Roots Gallery, situata a Corte San Domenico, aprirà le sue porte dalle ore 15 alle 19, dal martedì al sabato, dando a tutti l'opportunità di immergersi nell'arte di Louises Will. L'inaugurazione il 13 gennaio alle 15 sarà un momento imperdibile per chi desidera vedere queste opere per la prima volta.