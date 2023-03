Natura&vinili

Ad aprile il parco ospita tre diversi Dj per tre eventi musicali che accompagneranno i primi pranzi primaverili del Pineto!

Domenica 2 aprile: Dodo Beat Music - Soul Wine. Marco Chetoni, detto Mr. Cheto, è un Dj e collezionista di vinili pisano. Fondatore nel 2010 del progetto Dodo Beat Music, i suoi Dj set in vinile e spaziano dal soul al funk al reggae, dai ritmi africani a quelli brasiliani e caraibici. Nel 2023 responsabile di un nuovo progetto, Soul Wine, che si occupa di vini e musica in vinile.

Durante l’esibizione del Dj potrete approfittare delle proposte del ristoro…in edizione limitata!



Orario 12:00-15:00!