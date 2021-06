Museo delle Navi Antiche di Pisa: visita guidata con aperitivo, doppio appuntamento

Più che una visita sarà un viaggio in un mondo rimasto sommerso per secoli e secoli per tornare indietro nel passato, un salto nel tempo in cui la città di Pisa era diversa da come siamo abituati a vederla oggi.

Le intere imbarcazioni, cristallizzate all'epoca romana, scoperte sotto il suolo pisano, faranno ripercorrere gli usi, i costumi e le abilità di un popolo che è ritornato a vivere grazie ad un patrimonio archeologico, ad oggi unico al mondo, magistralmente esposto nel nuovo museo delle Navi Antiche di Pisa.

Al termine della visita in museo, in programma una piacevole breve passeggiata sul Lungarno dove il tour terminerà, non a caso, con un aperitivo in compagnia di fronte al fiume su cui le navi solcarono le acque: l'Arno. Doppio appuntamento sabato 3 luglio e domentica 4 luglio. I posti sono limitati.



Info e prenotazioni anche via WhatsApp 3479752183 Roberto

