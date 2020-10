NavigArte 2020

'(Quartetto) per la fine del tempo' della Compagnia EgriBianco Danza apre la decima edizione di 'NavigArte. NavigAzioni fra danza, musica, arti visive alla Porta del Mar', il festival internazionale promosso da Movimentoinactor/Con.Cor.D.A e diretto da Flavia Bucciero, sostenuto da RegioneToscana, Fondazione Pisa, UniCoopFi-Sezione Soci Coop.

La prestigiosa Compagnia torinese andrà in scena sabato 17 ottobre alle 20.30 e alle 21.30 presso Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac con lo spettacolo ispirato all’omonima partitura di Olivier Messiaen, in cui i personaggi fluttuano - ognuno su una propria isola - preparando in solitudine il proprio corpo per affrontare gli altri, a dovuta distanza, nella misteriosa e affascinante impossibilità di toccarsi. I danzatori sono parte integrante di un lavoro coreografico che riflette su questo tempo lacerato dalla pandemia, con l’obiettivo di abbattere le barriere dell’isolamento e affermare il valore della danza anche se mutilata e limitata nella sua libertà.

La danza costretta viene rinnovata ad ogni rappresentazione grazie ad una partitura coreografica che ne permette soluzioni ed esiti differenti con un numero variabile di interpreti e con l’utilizzo di parte del quartetto originario a cui vengono accostati alcuni brevi brani cameristici di Ezio Bosso, pianista e compositore di profonda sensibilità e umanità recentemente scomparso. Olivier Messiaen compose il quartetto in situazione di grande difficoltà e prigionia durante la seconda guerra mondiale (Campo di concentramento di Görlitz in Polonia), ed è per questo che il coreografo Raphael Bianco si riallaccia idealmente a quella emergenza per metabolizzare quella di questo tempo, o meglio, per focalizzare l’attenzione sul passaggio fra il tempo che fu e quello che verrà, in uno spazio temporale dove tutto è possibile intriso di incertezza ma anche di speranza: un’umanità che agisce in prospettive inconsuete, inquieta, trasformata e fremente verso nuovi orizzonti.

Il prossimo appuntamento in cartellone è 'HH_Homo Humus Concept, una produzione multimediale sull'attuale tema dei danni climatici causati dall’inquinamento ambientale della Mandala Dance Company di Roma in scena il 23 ottobre. Prenotazione obbligatoria a: navigarte.info@gmail.com

Biglietti: Intero € 8 (Teatro Nuovo) € 5 (Teatri di Danza e delle Arti); Ridotto:* € 6 (Teatro Nuovo, bambini) € 3 (Teatri di Danza e delle Arti) *per studenti universitari, soci coop, residenti quartiere Porta a mare - Cep - Barbaricina, bambini, studenti scuole di danza, musica e teatro.