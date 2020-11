A NavigArte Borderline Danza e Chille de la Balanza

Nell’edizione online e streaming di NavigArte 2020, continuano ad essere tanti gli spettacoli da fruire in modalità on line. Si comincia venerdì 13 novembre alle 20:30 e alle 21:30 con la Compagnia Borderline Danza di Salerno con 'DependEsports', un progetto coreografico che nasce dalla necessità di raccontare uno spaccato esperienziale dell’autore: la dipendenza da videogames.

Il coreografo e interprete Antonio Formisano fa una riflessione sulla realtà virtuale e specificamente gli Esports, considerata per nerd o accompagnata da pregiudizi prevalentemente negativi nella visione massmediatica. Generatori di tendenze patologiche negli adolescenti, gli Esports sono un fenomeno in espansione mondiale di grande impatto sociale, dalle potenzialità ancora del tutto inesplorate.

Sabato 14 novembre alle 21.30 ' C'era una volta il manicomio? Un tempo nei manicomi non c'erano Persone, ma numeri. E ora?', un incontro-spettacolo con Claudio Ascoli di Chille de la Balanza. Si tratta di un’edizione nuova e speciale dello spettacolo culto dei Chille nato oltre vent’anni fa e che ad oggi ha superato le 600 repliche e i 60.000 spettatori.

'C’era una volta…' ha segnato la riapertura del teatro nell’ex-manicomio fiorentino di San Salvi – residenza teatrale della Compagnia - appena 15” dopo la mezzanotte di domenica 14 giugno, appena dopo la fine del lockdown e della prima chiusura dei Teatri e luoghi di spettacolo. Al titolo originale è stato aggiunto un punto interrogativo e un sottotitolo molto significativo.

L’attore- regista partenopeo Claudio Ascoli non si è arreso, anzi, la pandemia da Covid-19 gli ha aperto nuovi orizzonti e lo ha spinto adimmaginare singolari e amaramente divertenti momenti di confronto tra la realtà manicomiale di un tempo e l’oggi. Sopravvivere e vivere, allora come adesso, spesso erano alternativi tra loro. Tanti i possibili punti in comune che prenderanno così vita nel nuovo racconto di Ascoli: l’assenza della persona, il dominio del numero, la morte nascosta, il potere assoluto dei 'tecnici'.

Tutti e due gli spettacoli saranno visibili on line attraverso la piattaforma Zoom e in diretta streaming. Info e link di accesso per il collegamento saranno disponibili sulla pagina Facebook del festival (Navig arte – Movimentoinactor)

NavigArte è promosso da Movimentoinactor in partenariato con Con.Cor.D.A. Residenza Artistica Toscana e diretto da Flavia Bucciero, sostenuto da Regione Toscana, Comune di Pisa, Fondazione Pisa e sezione Soci Coop Pisa.