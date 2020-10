Corte Sanac: torna il festival internazionale Navigarte

NavigArte, il festival internazionale promosso da Movimentoinactor/Con.Cor.D.A e diretto da Flavia Bucciero, compie 10 anni e celebra l'anniversario con un'edizione speciale dedicata al tema della ripartenza. In un momento in cui in Italia molti teatri hanno deciso di rimanere chiusi, Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac, simbolo della periferia delle città che rinasce attraverso la cultura, apre le sue porte per dare la possibilità al pubblico di godersi un grande cartellone di spettacoli di danza contemporanea, di teatro e musica, in sicurezza, nel pieno rispetto delle normative antiCovid19. Dal 17 ottobre al 22 novembre il quartiere di Porta a Mare (Corte Sanac) sarà infatti il cuore pulsante del festival. Qui si esibiranno compagnie italiane e internazionali come l'attesissima e prestigiosa Compagnia della Repubblica Ceca ProArt di Brno.

La formula del festival - realizzato con il sostegno di Regione Toscana, Fondazione Pisa, Comune di Pisa, UniCoopFI-Sezione Soci Pisa e la collaborazione di Teatro Nuovo di Pisa, R.A.T. (Residenze Artistiche della Toscana) Corso di Laurea in Discipline dello Spettacolo e della Comunicazione dell'Università di Pisa - terrà conto delle nuove disposizioni in materia di contenimento del virus. La rassegna, infatti, prevede spettacoli per la maggior parte non più lunghi di 30 minuti, in modo che possa essere sostenibile per il pubblico assistervi, mantenendo la mascherina, anche per tutta la durata. Le produzioni sono assoli o spettacoli con ridotte formazioni di artisti e si è privilegiato come luogo di rappresentazione Teatri di Danza e delle Arti, perché agile, trasparente, di facile e immediata accessibilità e deflusso per il pubblico, munito di tante aperture che consentiranno una veloce areazione, con ampio parcheggio gratuito nelle immediate vicinanze.

Il programma

NavigArte apre i battenti sabato 17 ottobre alle 20:30 e alle 21:30 presso Teatri di Danza e delle Arti in Corte Sanac con '(Quartetto) per la fine del tempo' della Compagnia EgriBianco Danza di Torino. Uno spettacolo ispirato all’omonima partitura di Olivier Messiaen, in cui i personaggi fluttuano - ognuno su una propria isola - preparando in solitudine il proprio corpo per affrontare gli altri, a dovuta distanza, nella misteriosa e affascinante impossibilità di toccarsi.

Il 23 ottobre alle 20:30 e alle 21:30 va in scena 'HH_Homo Humus Concept', una produzione multimediale sull'attuale tema dei danni climatici causati dall'inquinamento ambientale della Mandala Dance Company di Roma. Spazio poi agli spettacoli per famiglie, particolarmente adatti ai bambini, con la Compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor che il 25 ottobre alle 17.00 propone al Teatro Nuovo lo spettacolo 'Gazela, la zia Akima e lo spirito della saggezza"', la storia di una giovane ragazza che vive in un villaggio africano e affronta un rocambolesco viaggio incontrando animali molto particolari: il camaleonte, il pipistrello, lo scorpione, l’otarda, ognuno con un segreto da rivelarle.

Venerdì 30 ottobre alle 21.00 a Teatri di Danza e delle Arti ci sarà la Compagnia Chille della Balanza di Firenze con 'C'era una volta il manicomio?', l'edizione speciale dello spettacolo culto di Claudio Ascoli, nato oltre vent'anni fa e che ad oggi ha superato le 600 repliche e i 60.000 spettatori. Sabato 31 ottobre torna a Pisa, la Compagnia Asmed/Balletto di Sardegna di Cagliari con un doppio spettacolo: 'Satura…SI' che indaga la società assuefatta dai media e dalla tecnologia (h.20:30) e 'Welcome tu Italy' che si concentra sulla visione che lo straniero ha del nostro Paese (h.21:30).

Grande attesa per la prestigiosa Compagnia della Repubblica Ceca ProArt di Brno che andrà in scena venerdì 6 novembre (h.19, e h. 21, presso Teatri di Danza e delle Arti) con l'assolo 'Blatný' ispirato alle poesie del poeta ceco dissidente Ivan Blatný. Lo stesso giorno e sempre a Teatri di Danza e delle Art (h. 20 e h.22) NavigArte propone lo spettacolo 'La Nona. Quel che resta di noi e della terra' della Compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor. Lo spettacolo è ispirato alla celebre sinfonia di Beethoven nell'anno in cui si celebrano i duecentocinqua anni dalla nascita del grande compositore.

Gli ultimi appuntamenti da non perdere sono il 13 novembre (h. 20:30 e h. 21:30 Teatri di Danza e delle Arti) 'DependEsports' della Compagnia Borderline Danza di Salerno, un progetto coreografico che nasce dalla necessità di raccontare uno spaccato esperienziale dell’autore: la dipendenza da videogames; e sabato 21 novembre Kairos-Camino al Tagliamento (UD) con 'Un quaderno italiano di canzoni greche' concerto per pianoforte solo con programma originale composto ed eseguito dal vivo da Riccardo Vaglini che vede le incursioni coreografiche di Con.Cor.D.A (Consorzio Coreografi Danza d’Autori). Seguirà la presentazione in prima assoluta del video 'La pelle dell'acqua. Impronte tra mare e terra" di Simona Perrella di Napoli, produzione nata nell’ambito del progetto “Artisti nei Territori'.

Gran finale e chiusura del festival al Teatro Nuovo, domenica 22 novembre alle 17.00 con 'Pinocchio Game' lo spettacolo della Compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor particolarmente adatto alle famiglie e ai bambini, la storia riletta dalla coreografa Flavia Bucciero, ribalta il rapporto bambino/burattino nel mondo. Nell'ambito del Festival NavigArte 2020 verrà presentato il video in 3D 'Pinocchio on the Road', produzione site specific partecipativa di Con.Cor. D.A /Movimentoinactor il 9 novembre alle h. 17 e 30 presso il Cinema Arsenale in vicolo Scaramucci in Pisa. Per la prima volta quest'anno, il consueto appuntamento con il ciclo di incontri con gli artisti 'A tu per tu' non si terrà. E a causa della pandemia, non è stato possibile nemmeno indire il Concorso coreografico.

Biglietti: Intero € 8 (Teatro Nuovo) € 5 (Teatri di Danza e delle Arti); Ridotto: € 6 (Teatro Nuovo) € 3 (Teatri di Danza e delle Arti).

I posti, disponibili in misura ridotta nel rispetto della normativa anti Covid regionale e nazionale, sono prenotabili scrivendo a navigarte.info@gmail.com. Il pagamento avverrà direttamente in Teatro.