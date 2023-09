'NavigArte', al Giardino Scotto il festival internazionale di danza

Nella magica atmosfera del Giardino Scotto prende il via la XIII edizione di 'NavigArte. NavigAzioni fra danza, musica, arti visive alla Porta del Mar', il festival internazionale nato nel 2011 da un'dea di Con.Cor.D.A./Movimentoinactor con la direzione artistica di Flavia Bucciero, sostenuto da Regione Toscana, Fondazione Pisa, Comune di Pisa, UniCoopFi e realizzato con la collaborazione di Università di Pisa, Fondazione Cerratelli, R.A.T.

Due serate di danza contemporanea in programma venerdì 8 e sabato 9 settembre nelle quali si esibiranno Compagnie di fama nazionale e internazionale. Si comincia venerdì 8 settembre alle 19.30 con lo "Studio per Aliseo" del Balletto di Torino. Nello spettacolo a cura di Manfredi Perego Danza e Nadja Guesewell, Aliseo è un vento che per le sue caratteristiche è metafora di un viaggio di trasformazione, senza inizio, senza fine. A seguire, alle 20 va in scena la Compagnia padrona di casa Con.Cor.D.A./Movimentoinactor con lo spettacolo "La Ballata di Colapesce" con le straordinarie musiche di Antonello Paliotti e la coreografia di Flavia Bucciero. Una produzione realizzata grazie al sostegno di MiC e Comune di Napoli che racconta la leggenda tramandata da materiali orali e scritti di origine siciliana, napoletana e spagnola, raccolti e elaborati dallo scrittore Giuseppe Pitrè, da Benedetto Croce, da Italo Calvino, dalla filologa Maria D’Agostino.

Sabato 9 settembre, la serata comincia alle 19.00 con la coreografia "Arianna e il Minotauro" di Con.Cor.D.A, a ingresso libero, nel tratto coperto delle Mura del Giardino Scotto, restaurato di recente, un’occasione unica di fusione tra luogo e arte, in collaborazione con Le Mura di Pisa. Si prosegue alle 19.30 con la Compagnia Anma di Brescia con "L'mmortale". È la coreografa Antonella Massussi a presentare la restituzione della residenza artistica presso il Consorzio Con.Cor.D.A. a Teatri di Danza e delle Arti per il Progetto Artisti nei Territori. Un lavoro che si ispira al racconto di J.L. Borges, un viaggio nel regno della coscienza che si spinge fino ai limiti della natura umana. Segue alle 20.00 lo spettacolo della Compagnia Mandala Dance "Riti di passaggio" in cui Paola Sorressa realizza una dedica a Lucien Bruchon, ispirandosi alla sacralità di tutti quei momenti che segnano il passaggio alle diverse fasi esistenziali o scandiscono l’evoluzione stessa dell'ndividuo in questa vita terrena fino al passaggio a nuove dimensioni.

Biglietti: per 2 spettacoli a sera al Giardino Scotto Intero 10 euro Ridotto* 8 euro; per gli spettacoli a Teatri di Danza e delle Arti Intero 7 euro Ridotto* 5 euro

* (studenti universitari, soci Coop, residenti quartiere Porta a mare - Cep - Barbaricina, bambini, studenti scuole di danza, musica e teatro, possessori del biglietto acquistato per la visita alle Mura di Pisa da presentare in biglietteria )

In caso di maltempo gli spettacoli programmati presso il Giardino Scotto, saranno realizzati presso Teatri di Danza e delle Arti-Corte Sanac, 97-98-Pisa

Informazioni e prenotazioni

Teatri di Danza e delle Arti - Corte Sanac 97/98 - Pisa (+39) 050 501463 – navigarte.info@gmail.com www.movimentoinactor.it

(foto in pagina Pino Miraglia)