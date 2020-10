A NavigArte prima nazionale di 'Gazela'

Un altro appuntamento da non perdere al Festival NavigArte 2020 con la Compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor. Domenica 25 ottobre alle 17.00 sarà il Teatro Nuovo di Pisa ad ospitare, in prima nazionale, lo spettacolo della Compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor 'Gazela, la zia Akima e lo spirito della saggezza', una produzione particolarmente adatta a bambini e famiglie.

'Gazela, la zia Akima e lo spirito della saggezza' è la storia di una giovane ragazza che vive in un villaggio africano e affronta un rocambolesco viaggio incontrando animali molto particolari: il camaleonte, il pipistrello, lo scorpione, l’otarda, ognuno con un segreto da rivelarle. Si tratta di verità che si manifestano con segni e significati interpretabili ciascuno per un significato diurno e un altro notturno, uno positivo e l’altro negativo, come le rivelerà, alla fine, lo spirito della saggezza di Akima, la zia che ha cresciuto la giovane protagonista nei suoi primi anni di vita.

Particolarmente adatto a famiglie e bambini 'Gazela, la zia Akima e lo spirito della saggezza' è liberamente ispirato ai racconti dello scrittore del Mali Amadou Hampaté Ba ed è interpretato da Elisa Paini e Leila Ghiabbi con la regia e coreografia di Flavia Bucciero. Prenotazioni e acquisto biglietti per questo spettacolo sul sito www.ciaotickets.com. In tutti gli eventi del Festival sono rispettate le norme di sicurezza e di distanziamento sociale anti-Covid.

Biglietti: Intero € 8 (Teatro Nuovo) € 5 (Teatri di Danza e delle Arti); Ridotto:* € 6 (Teatro Nuovo, bambini) € 3 (Teatri di Danza e delle Arti) *per studenti universitari, soci coop, residenti quartiere Porta a mare - Cep - Barbaricina, bambini, studenti scuole di danza, musica e teatro.