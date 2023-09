NavigArte 2023, danza comunitaria in piazza Santa Caterina

Domenica 24 settembre, alle 17.30 in Piazza S.Caterina nell'ambito di 'NavigArte. NavigAzioni fra danza, musica, arti visive alla Porta del Mar', il festival internazionale nato nel 2011 da un'idea di Con.Cor.D.A./Movimentoinactor con la direzione artistica di Flavia Bucciero, appuntamento con 'Piazza in Danza', un invito rivolto a tutte le persone a unirsi a noi in una danza comunitaria. Un evento pubblico per ritrovarsi a vivere la città attraverso la danza e la musica, realizzato in collaborazione con il Centro Polivalente di S.Zeno e con la partecipazione degli allievi/e del Liceo Musicale G.Carducci, diretti da Francesco Dell'Omo, che suoneranno strumenti musicali realizzati con materiali riciclati. L'evento è promosso da APID Toscana (Associazione Professionale Italiana DanzaMovimentoTerapia) e fa parte del Calendario della settimana europea dello sport.

'NavigArte' è un progetto sostenuto da Regione Toscana, Fondazione Pisa, Comune di Pisa, UniCoopFi e realizzato con la collaborazione di Università di Pisa, Fondazione Cerratelli, R.A.T.

(foto in pagina Massimiliano Leoni)