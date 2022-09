NavigArte, tre grandi omaggi danzati a Collodi, Tebaldi e Beethoven

Spettacolo al Parco: 10€ (con trasporto in trenino). Gli spettacoli al Giardino Scotto: intero 10€ e ridotto 8€ per studenti universitari, soci coop, residenti quartiere Porta a mare - Cep - Barbaricina, bambini, studenti scuole di danza, musica e teatro

NavigArte apre la sua XII edizione regalando spettacoli di grande impatto e qualità all’interno di due location molto suggestive: l’affascinante Parco di San Rossore che per l’occasione apre al pubblico il giardino della restaurata Villa del Gombo e l’incantevole Giardino Scotto.

Il primo evento in programma al festival internazionale - nato nel 2011 da un’idea Con.Cor.D.A/Movimentoinactor., diretto da Flavia Bucciero - è giovedì 8 settembre con 'Pinocchio around the Park' della Compagnia padrona di casa, Con.Cor.D.A./ Movimentoinactor. Un originale e divertente site specific, in cui il pubblico si ritroverà alle Cascine Vecchie, davanti al Centro Visite di San Rossore per salire a bordo del trenino per attraversare il Parco, fermandosi alle stazioni dove sono previste le performances di danza, ispirate al Pinocchio di Collodi sulle musiche originali di Antonio Ferdinando Di Stefano.

NavigArte proseguirà venerdì 9 e sabato 10 settembre presso l’incantevole Giardino Scotto che farà da cornice ideale all’omaggio danzato a Renata Tebaldi una delle voci più intense e significative dell’Opera di tutti i tempi, in occasione del centesimo anno dalla nascita. L’evento è a cura di Con.Cor.D.A. e Fondazione Cerratelli che ha realizzato il suggestivo costume della danzatrice, si terrà alle 20.00. Poi a seguire venerdì andrà in scena lo spettacolo del Balletto di Napoli 'Specula', una dedica appassionata del coreografo Antonio Colandrea al grande poeta Michele Sovente e lo spettacolo 'Piramo e Tisbe' della Compagnia Borderline Danza, la commovente storia d’amore raccontata da Ovidio nelle sue Metamorfosi e divenuta, più in là negli anni, ispirazione per lo sciagurato amore shakespeariano di Romeo e Giulietta. Sabato 10 settembre va in scena straordinario tributo a Ludwig van Beethoven con lo spettacolo 'Immortal Beloved / LUDWIG B.' della Compagnia ceca ProArt. La coreografia firmata da Martin Dvo?ák si basa sulla lettera di Beethoven a un destinatario sconosciuto del 1812 ed è un emozionante duetto da non perdere. A seguire alle 21.30 va in scena 'La Nona. Quel che resta di noi e della terra' della Compagnia Movimentoinactor/Con .Cor.D.A. La coreografia di Flavia Bucciero sulle musiche del compositore tedesco celebra un nuovo incontro rigenerativo tra l’uomo e la natura. Una potente riflessione sulla mancanza di armonia che crea malattia e morte.

INFO E PRENOTAZIONI

Teatri di Danza e delle Arti - Corte Sanac 97/98 - Pisa

(+39) 050 501463 – navigarte.info@gmail.com

www.movimentoinactor.it