NavigArte a Fauglia nel segno del passo a due

Due passi a due di grande impatto. Intensi, densi, vibranti. Sono 'Beso de Agua', della Compagnia BTT - Balletto Teatro di Torino e 'La NONA. Quel che resta di noi e della terra' della Compagnia Con.Cor.D.A/Movimentoinactor. Li vedremo in scena domenica 18 ottobre alle 21.15 a Fauglia nella splendida cornice del Teatro Comunale. Prosegue così la Sezione di Fauglia della 12° edizione di NavigArte, il festival diretto da Flavia Bucciero e organizzato in collaborazione con il Teatro dell’Aglio e il Comune di Fauglia.

Nello spettacolo di apertura 'Beso de Agua' con la coreografia di Jose Reches e l’interpretazione dei danzatori Lisa Mariani e Luca Tomasoni, il tema è la vulnerabilità di ogni essere umano messa a nudo da una narrazione lenta e profonda. Un duetto istintivo e consapevole che si rivela racconto fluido e denso in bilico tra passato, presente e futuro alla ricerca di un respiro profondo, di vicinanza, accettazione, possibilità. Chiude la serata lo spettacolo 'La Nona. Quel che resta di noi e della terra', costruito sulla 9° Sinfonia di L. W. Beethoven della Compagnia Con.Cor.D.A./Movimentoinactor nella versione del passo a due. La coreografia di Flavia Bucciero celebra un nuovo incontro rigenerativo tra l’uomo e la natura.

Danzatrici interpreti Iolanda Del Vecchio e Pauline Manfredi. Una potente riflessione sulla mancanza di armonia che crea malattia e morte. La consapevolezza che nulla può tornare com’era in origine, ma tutto deve necessariamente trasformarsi in qualcosa di diverso, di più evoluto sia nelle relazioni uomo-natura che in quelle tra gli uomini, attraversa tutta l’opera, lanciando un messaggio forte: è necessario passare attraverso la sofferenza e la morte, intesa come catarsi, per dare luogo a un nuovo ordine. Il 25 settembre, invece sarà la volta della Compagnia Asmed Balletto di Sardegna con “Look Parade” e “Welcome tu Italy”. Biglietti: intero 10euro e ridotto 8 euro per studenti universitari, soci coop, residenti quartiere Porta a mare - Cep - Barbaricina, bambini, studenti scuole di danza, musica e teatro. Info e prenotazioni: Teatro Comunale di Fauglia, https://www.teatrodifauglia.it, info@teatrodifauglia.it, whatsapp 375 5615955. Prevendita: ticketone.it.