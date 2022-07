Venerdì 29 luglio alle 18.30, presso il giardino di Villa Giraffa a Cascine Nuove a San Rossore, la rassegna ViviParco propone Nays, musica tradizionale e d’ispirazione popolare con il quintetto Anna Ulivieri (flauto), Matilde Gori (tromba e cornetto), Dario Paganin (voce, chitarra, charango e bouzouki), Giulia Dini (violoncello), Federico Monzani (percussioni) a cura di Associazione Chi vuol esser lieto sia....



I musicisti interpreteranno brani della tradizione di diverse zone del bacino del Mediterraneo e del Centro e Sud America e alcune composizioni originali di Dario Paganin in cui il rapporto tra uomo e natura, tema conduttore della rassegna, è sempre in primo piano. Composizioni e arrangiamenti originali, realizzati con strumenti classici ed etnici, che lasciano spazio all’improvvisazione e alla revisione, in linea con la filosofia che anima la musica tradizionale e popolare per cui un brano non dev’essere un qualcosa di statico, ma una creazione che si trasformi e si arricchisca ad ogni nuova esecuzione.



Evento a ingresso gratuito, prenotazione consigliata tramite la piattaforma Eventbrite, informazioni su www.parcosanrossore.org.