Nek in chitarra e voce all'anfieatro Fonte Mazzola

Quest’estate, Nek, Filippo Neviani, torna a suonare dal vivo. Saranno poche date speciali, che lo vedranno sul palco da solo, chitarra e voce, per provare a lanciare un piccolo messaggio di ripartenza per il settore della musica in difficoltà a cui, anche grazie a questi concerti, arriveranno alcuni sostegni concreti.

I compensi dell’artista di queste date verranno infatti devoluti al fondo per i lavoratori dello spettacolo di Music innovation hub, un’impresa sociale che ha lo scopo di supportare musicisti e professionisti del settore musicale in questo momento di crisi globale. 'Solo chitarra e voce': è questo il nome di questi concerti, in cui Nek sarà da solo con il suo pubblico e il suono delle corde del suo strumento, in una dimensione intima ed essenziale.