Nel borgo e sulle colline di Peccioli per il 'Fitness Outdoor Experience'

Una domenica di cammino sportivo con la tecnica del Nordic Walking e Fit&Fast Walk



Stavolta l'esperienza fitness si svolgerà a Peccioli, da poco provlamato 'Borgo dei Borghi 2024', con un bel sali e scendi nel paese per poi evolversi nella campagna tra le colline limitrofi dove lo sguardo si perderà tra gli infiniti scenari di uno stupendo paesaggio toscano. Una mattina ricca di emozioni a buon ritmo con tecniche di respiro e di cammino e con uno scenario davvero unico.



Alcuni dettagli:

> Terreno: strade bianche, strade di campagna e asfalto.

> Dislivello: collinare

> Durata allenamento: 2 ore.



???????Itinerario ad anello.



> difficoltà Facile - medio



Pagamento in loco in contanti o con carta di credito.



Il ritrovo sarà indicato al momento della prenotazione. Posti limitati!



Conferma partecipazione entro le ore 12:00 del sabato inviando una mail a info@lorenzomaio.it oppure un messaggio whatsapp al 3391999121.