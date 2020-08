Nel profondo: l'universo. Meditazione e osservazione sotto il cielo notturno

La visione del cielo stellato costituisce da sempre, per l’uomo, un’esperienza unica: emozione, stupore, mistero. Da quando iniziò, nel paleolitico, ad affrescare la volta celeste, con costellazioni e racconti, nacque l’interrogativo sull’universo esterno ed interiore; sperimentando contemporaneamente la loro unità.

Partendo dagli elementi visivi celesti che ci avvolgeranno come nel più antico dei rifugi, ventre dell’umanità, ritroveremo, con la meditazione e l’illustrazione del cielo, quell’equilibrio e quelle emozioni caratteristiche dei primi pittori della volta celeste.



Programma della serata:



Ore 21:15

• Il tramonto e il sistema solare

• Osservazione al telescopio di Giove e Saturno

Ore 22:00

• Pratica meditativa e contemplativa

Ore 22:45

• Miti e leggende del cielo: le costellazioni, la via lattea.

• Osservazione al telescopio di nebulose, galassie, ammassi stellari.



Dalle ore 20 sarà possibile degustare prodotti tipici locali e vini del territorio dal carattere fresco ed estivo.



Menù:

• Salumi e formaggi delle colline pisane

• Focaccia della casa

• Panzanella

• Insalate estive

• Vini di Terricciola

• Dolci di Rosanna



Costi:

Evento: contributo ad offerta libera.

Degustazione: 25€

Numero di partecipanti limitato

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA.

Telefono: 3491550386

Email: lineedisaturno@gmail.com



Indirizzo: Agriturismo Signorini, Podere Fecciano 23, 56030 Lajatico Pisa