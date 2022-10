Ancora un mese per partecipare al concorso 'Nel segno di Pisa'

Fino alla fine del mese di ottobre è ancora possibile partecipare al Concorso Nazionale 'I Disuniti' sul tema 'Nel Segno di Pisa', organizzato dall’Accademia dei Disuniti, i cui termini di iscrizione scadono il prossimo 31 ottobre. Possono partecipare tutte le poesie in lingua italiana o in vernacolo pisano, racconti brevi e fumetti/graphic novel che fanno riferimento a Pisa e alla pisanità. Il bando con tutti i dettagli e le limitazioni è disponibile su www.accademiadeidisuniti.it, alla pagina dedicata al concorso.

L’Accademia dei Disuniti, nata nel 1624 (s.p.) e ricostituita nel 1995, è un’associazione che si prefigge di riscoprire e mettere in evidenza la tradizione e la cultura pisana, anche attraverso l’organizzazione di iniziative tese alla valorizzazione della storia delle stesse tradizioni cittadine. L’iniziativa culturale è stata promossa grazie anche al patrocinio della Prefettura di Pisa e del Comune di Pisa e al sostegno della Banca di Pescia e Cascina.