Nero d'Estate a San Miniato

Il weekend che sta per arrivare sarà ricco di iniziative a San Miniato: venerdì - in occasione della Festa di San Giovanni - tornerà la tradizionale accensione dei fuochi, che avverrà in piazza Duomo; mentre sabato ecco l'appuntamento con 'Nero d'Estate', la seconda edizione della Mostra Mercato del tartufo nero di San Miniato, momento voluto da Fondazione San Miniato Promozione per valorizzare lo scorzone estivo, all’interno del più ampio progetto ribattezzato 'San Miniato tartufo tutto l’anno'.

Il 23 giugno, Festa di San Giovanni, verranno appunto accesi i fuochi in piazza Duomo, grazie alla regia del Comitato Manifestazioni Popolari e alla collaborazione della Pro Loco e di Fondazione San Miniato Promozione. Un gradito ritorno dopo lo stop forzato causa Covid per un rito 'pagano' molto sentito dalla popolazione locale. Questa pratica nasceva per un duplice scopo: cacciare gli spiriti maligni e proteggere i raccolti delle messi future.

E poi il giorno dopo sarà la volta della seconda Mostra Mercato del tartufo nero di San Miniato, quest’anno con un orario diverso e posticipato rispetto all’esordio dello scorso anno. La Mostra prevede stand enogastronomici, visite guidate, degustazioni, mercatino delle arti e dei mestieri, spettacoli teatrali, dimostrazioni di caccia al tartufo e animazione per grandi e piccini. E' un'occasione per far conoscere ai turisti che scelgono San Miniato: musei aperti fino a tarda notte per visite guidate in ambienti suggestivi, il Conservatorio di Santa Chiara, il Museo della Memoria.

Questo in collaborazione con attività e associazioni locali, con orario dalle 18 alle 24. Nero d’Estate è in collaborazione con Associazione Tartufai, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Associazione Nazionale Città del Tartufo, Terre di Pisa, Vetrina Toscana, Pro Loco San Miniato, Mercati della Terra, Slow Food San Miniato, Ccn San Miniato e Comitato Manifestazioni Popolari. L’evento è realizzato in compartecipazione con la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest, Senza dimenticare il patrocinio dell’amministrazione comunale.

Programma

Sabato 23 giugno 2023

Ore 21: tutti in piazza del Seminario per concerto di fischi.

Ore 21.30: in piazza del Duomo verrà bruciata la cosiddetta “Mosca” coi tradizionali falò (i volontari del Comitato prepareranno panini col salsicce alla griglia, salame, vino e prosciutto). Ad animare la serata il gruppo “Trettempi” con balli e musiche popolari.

Domenica 24 giugno 2023

Ore 18:00 – 00:00 Loggiati San Domenico

Taglio del Nastro “Nero d’Estate” Seconda Mostra Mercato del Tartufo Nero di San Miniato. Stand espositivi: il tartufo, il vino, l’olio, la norcineria, i prodotti del Mercatale - Mercato della Terra e Condotta Slow Food San Miniato.

Ore 18:30-20:30

Apericena con il Tartufo Nero di San Miniato in collaborazione con Nice- Drink n’slice (San Donato). Degustazioni a cura della Condotta Slow Food di San Miniato con i prodotti del Mercato della Terra di San Miniato.

Ore 18:00 – 00:00 Piazza del Seminario

Mercatino delle Arti e dei Mestieri

Ore 18:00 – 00:00 Piazza del Popolo

Teatro e spettacoli musicali per le piazze e le vie del centro storico

Dalle ore 18:00 alle 20:30

Laboratorio di circo per bambini, a cura di CircoRibalta - Scuola di Circo Teatro

Ore 21:30 e 22:30

Sebastian Burrasca, Spettacolo clown di e con Fabio Lucignano

Ore 21:00 e 22:00

Al Carajo, Spettacolo itinerante di e con Martin Hidalgo a cura di Tra i Binari

Ore 18:00 – 21:00 Giardini Bucalossi

Dimostrazione caccia al tartufo con i cani a cura dell’Associazione Tartufai delle Colline Sanminiatesi

Visite guidate aperture serali

Ore 20:00 – 00:00 Via Angelica

(Piazza del Popolo), Visita guidata a La Via Angelica, Chiesa dei Santi Jacopo e Lucia e Chiesa della Nunziatina a cura della Pro Loco di San Miniato

Ore 20:00 – 00:00 Musei Civici San Miniato - MuMe Museo della Memoria

Ore 20:00 – 23:00 Museo Conservatorio di Santa Chiara

Ore 18:00 – 18:30 “Alla scoperta dei vicoli carbonari” Piazza del Popolo

Percorso tra storia e natura sulle pendici del colle di San Miniato a cura dell’associazione “Moti Carbonari, ritrovare la strada”.