Anteprima del progetto di walking cinema 'Nerone Night Experience'

Nuova iniziativa gratuita alla scoperta (divertendosi) della storia della propria città. Visto anche il grande successo dei tour natalizi speciali di 'walking cinema' Mura Night Experience, che hanno registrato il tutto esaurito in pochi giorni, l'associazione 'Acquario della Memoria' propone al suo pubblico e alla città l’anteprima del progetto 'Nerone Night Experience', che troverà il suo pieno svolgimento a primavera 2022, con il supporto della Fondazione Pisa e del Comune di Pisa, e in collaborazione con Mappa Lab, team di archeologi del Dipartimento di Civiltà e Forme del sapere dell’Università di Pisa. Domenica 26 dicembre (partecipazione libera), nell’area archeologica dei Bagni di Nerone, sarà presentato il progetto con racconti e brevi proiezioni direttamente sulle architetture. È l’inizio di un percorso che punta a rivitalizzare questo angolo, spesso trascurato, della città, e che si lega ai progetti di restauro e rilancio, anche in chiave museale, del limitrofo Bastione del Parlascio, intrapresi dall’Amministrazione con il sostegno della Fondazione Pisa. Attraverso anteprime delle ricostruzioni 3D e delle lavorazioni multimediali in corso d’opera, l’evento, della durata di circa mezz’ora, ripercorrerà alcuni aspetti della Pisa romana: i misteri della città romana e l’anfiteatro perduto; l’antico rapporto con l'acqua (il fiume Auser, i porti, l’acquedotto, le terme); la vita e il funzionamento dello stabilimento termale (con il sotto-mondo delle fornaci a legna alimentate dagli schiavi; la 'sudatio', unico ambiente rimasto, (probabilmente lo spazio più piccolo del complesso).