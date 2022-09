Una passeggiata notturna con videoproiezioni per scoprire la Pisa etrusca e romana con un itinerario inedito nel centro storico che tocca angoli della città mai visti prima. Acquario della Memoria propone 'Nerone Night Experience', un nuovo appuntamento con il walking cinema, che affianca 'Mura di Pisa Night Experience', i percorsi sul camminamento in quota. Tre date: domenica 4, domenica 11 e domenica 18 settembre, partenza alle ore 21 dalla Porta San Zeno (zona esterna alle Mura) e arrivo ai Bagni di Nerone. L’iniziativa fa seguito alle tre serate di luglio scorso, che hanno registrato il tutto esaurito.

Il percorso prende le mosse da immagini e racconti della Pisa etrusca per arrivare al periodo romano attraverso fonti storiche, riprese aeree integrate con ricostruzioni 3D, ombre animate, iconografia storica. Nelle varie tappe si sveleranno i misteri della città romana come l’anfiteatro perduto, i racconti degli antichi viaggiatori ed eruditi da Rutilio Namaziano a Strabone, l’antico rapporto con l'acqua a partire dal fiume Auser, la vita e il funzionamento dello stabilimento termale con il sotto-mondo delle fornaci a legna alimentate dagli schiavi, la leggenda di San Torpé che permette di collegare Nerone, San Pietro, la Villa di Corliano e l’antica e potente famiglia dei Venulei.

Il tour regalerà l’opportunità di scoprire angoli inediti come il sentiero verde che collega via San Zeno e via del Brennero attraverso una piccola porta nelle Mura lambendo il sito dell’anfiteatro perduto e lo straordinario giardino dei frati Carmelitani. Biglietto a 10 euro più 2 euro di prevendita, per prenotazioni e biglietti: www.acquariodellamemoria.it. Per informazioni: WhatsApp 329-4786013, mail acquariomemoria@gmail.com.