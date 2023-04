Nethern realm presenta issue 08 - closing season

Techno, fashion, e libertà.

E' sulla base di questo che Nethern Realm prende forma e posa le fondamenta per un progetto ambizioso e totalmente innovativo.

Il primo progetto Europeo ad associare il futuristico mondo degli NFT ad un concerto di musica elettronica Berlinese, per un'immersione spazio temporale davvero da non perdere.



Sabato 06 Maggio, con l'evento Issue08 si chiuderà la stagione 22/23 andata alla grande collezionando importanti SOLD-OUT ai suoi eventi all'interno dello storico club Pisano, Caracol Club.



Non perderti l'ultimo viaggio musicale della stagione, assicurati l'ingresso, acquista ora il ticket su Dice.com/nethernrealm