'Scrittori in Borgo' a Pisa con Nicoletta Verna

Mercoledì 5 Giugno alle ore 18 Nicoletta Verna sarà ospite della Rassegna Scrittori in Borgo insieme a Sebastiano Mondadori.

La scrittrice presenterà il suo ultimo libro pubblicato da Einaudi, 'I giorni di Vetro'.



La Rassegna Scrittori in Borgo è ideata e organizzata dalla Libreria Ghibellina grazie allo Sponsor Pharmanutra. La Libreria ringrazia per la collaborazione La Nunziatina, location ti tutti gli eventi, l'Associazione Culturale Sarda di Pisa 'Grazia Deledda'. Per l'ospitalità ringrazia il Royal Victoria Hotel e il Ristorante Artilafo.



Tutti gli eventi sono gratuiti ad ingresso libero