'Night Fishers Band' in concerto a Marenia 2021

Per 'Marenia 2021', domenica 8 agosto in piazza delle Baleari a Marina di Pisa, 'Night Fishers band' in concerto con la partecipazione del sassofonista britannico Andrew Kinsman. Il noto gruppo pisano si forma nel 2004 con l'intento di ricreare un repertorio di cover e reinterpretazioni dei gruppi rock classico melodico, del periodo che va dal 1965 al 1990: Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep, Jethro Tull, Procol Harum, Eric Clapton, Bob Dylan, Santana, Aerosmith, Anouk, Skunk Anansie, Tina Turner, P.F.M., Le Orme, ecc. L'obiettivo del gruppo è anche quello della riproporre le sonorità del tempo, per far rivivere quelle sensazioni e quell'atmosfera tipiche dell'epoca.

Il concerto avrà inizio alle ore 21.30 e sara' gratuito ma per i 900 posti a sedere è obbligatoria la prenotazione attraverso la mail prenotazionemarenia21@gmail.com indicando lo spettacolo e il numero di persone partecipanti, così come sarà indispensabile essere muniti di Green pass. per il pieno rispetto dei procotolli anti-contagio.

