Night fishers band in concerto a Calci

Per la Certosa Festival giunta alla 23esima edizione, nuovo appuntamento con la Night Fishers Band che si esibirà il 7 Luglio presso la Piazza Garibaldi di Calci.



Il noto gruppo pisano si forma nel 2004 con l'intento di ricreare un repertorio di cover e reinterpretazioni dei gruppi rock classico melodico, del periodo che va dal 1965 al 1990: Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep, Jethro Tull, Procol Harum, Eric Clapton, Bob Dylan, Santana, Aerosmith, Anouk, Skunk Anansie, Tina Turner, P.F.M., Le Orme, ecc. L'obiettivo del gruppo è anche quello della riproporre le sonorità del tempo, per far rivivere quelle sensazioni e quell'atmosfera tipiche dell'epoca.



La band è composta da 7 elementi:

MONICA FANUCCI (voce) - SERGIO CELLESI (voce e tastiere) - MARCO CECCANTI (tastiere e Hammond) - SAURO LUCATTI (chitarra) - MARCO ACCONCI (chitarra) - MASSIMO TRIGLIA (basso) - FRANCESCO GRISELLI (batteria).





Gallery



Ingresso gratuito