Night Fishers Band in concerto al Bordeline Club

Sabato 30 Ottobre ore 22.30 nuovo appuntamento con la Night Fishers band e la loro 'Storia del Rock…' presso il Bordeline Club Pisa.



The Night Fishers band si forma nel 2004, con l'intento di ricreare un repertorio di cover e reinterpretazioni dei brani più famosi del Rock classico melodico dagli anni 1965 al 1990, di quei complessi stranieri e italiani, che ne hanno fatto e ne fanno la storia: Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep, Jethro Tull, Procol harum, Eric Clapton, Bob Dylan, Santana, Aerosmith, Anouk, Tina Turner, Skunk Anansie, P.F.M., Le Orme, ecc.

L'obiettivo del gruppo è anche quello della riproporre le sonorità del tempo, per far rivivere quelle sensazioni e quell'atmosfera tipiche dell'epoca.



La band è composta da sette elementi: Monica Fanucci (voce) - Sergio Cellesi (tastiere & voce) - Marco Ceccanti (tastiere, Hammond) - Sauro Lucatti (chitarra) - Andrea Guerra (chitarra), Massimo Triglia (basso) - Franco Bulleri (batteria).



Per info: Tel.366.4873312 (anche whatsapp) - bordelineclubpisa@gmail.com

