Night Fishers Band in concerto al Giardino Scotto

Domenica 12 settembre ore 21.30, nuovo appuntamento da non perdere con la Night Fishers Band al Giardino Scotto.

Come sempre la nota rock band cercherà di ricreare un repertorio di cover e reinterpretazioni dei gruppi rock classico melodico, del periodo che va dal 1965 al 1990: Pink Floyd, Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep, Jethro Tull, Procol Harum, Eric Clapton, Bob Dylan, Santana, Aerosmith, Anouk, Skunk Anansie, Tina Turner, P.F.M., Le Orme, ecc.

L'obiettivo della band pisana è anche quello di riproporre le sonorità del tempo, per far rivivere quelle sensazioni e quell'atmosfera tipiche dell'epoca



Per info: +39 392 3233535



Gallery

www.teatronuovopisa.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...