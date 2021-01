Il Salotto della Società Operaia nel ricordo di Niki Giustini e del format Aria Fresca

Un altro appuntamento targato Società Operaia di Cascina andrà in onda in via eccezionale e solo per questa settimana sempre sulla pagina ufficiale Facebook dell'Associazione cascinese ma lunedì 4 gennaio alle ore 21.30. Infatti sarà l'occasione di ricordare Niki Giustini a quattro anni esatti dalla sua triste scomparsa.

Ne "Il Salotto della Società Operaia", format ideato dalla presidente Meri Gronchi e condotto da Antonio Tognoli, direttamemnte dalla storica sede della Società Operaia di Via del Curtatone a Cascina, ci saranno l'intramontabile amico Graziano Salvadori e Irene Ceneri, madre della piccola Jo e titolare del marchio Aria Fresca, il format che ha accompagnato Niki e Graziano nei vari teatri della Toscana e non solo per molte stagioni portandoli anche alla ribalta nazionale. Molte sorprese per una puntata ricca di ricordi, sorprese e testimonianze. In collegamento telefonico dal Piemonte in diretta tornerà a parlare dopo molto tempo Sergio Ricci da tutti conosciuto come Tony Corallo. Hanno contribuito alla puntata con i loro videomessaggi Katia Beni, Fabio Nocchi, il Mago Calandrino e Jerry e Gelli. Durante la puntata Barbara Acconci interpreterà la canzone "La mia libertà" di Franco Califano.