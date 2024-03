'Non siamo numeri: siamo umani', laboratorio teatrale al Circolo Alberone

La compagnia Voci Sbagliate in collaborazione con Un ponte Per Pisa e Circolo Arci Alberone Pisa in vista della realizzazione di uno spettacolo-reading a sostegno della causa palestinese promuove:

Laboratorio Teatrale Gratuito

che si svolgerà tutti i giovedì a partire dal 4 aprile

al Circolo Alberone (via Sant'agostino 199, Pisa, zona s.Giusto).



Non siamo numeri: siamo umani

Il teatro come mezzo di riconoscimento della propria e altrui umanità: corpi che si muovono nello spazio, esplorazione del concetto del limite, imposto o autoimposto, l'utilizzo della voce come espressione di presenza nel mondo. L'esistenza di un essere umano passa per il permesso o per il riconoscimento espresso da qualcuno?

Lo spettacolo è previsto per l'ultimo weekend di Giugno.

Non sono necessarie pregresse esperienze in campo teatrale per la partecipazione, solo presenza, tenacia e nel tempo fiducia.

Il laboratorio è aperto a tutt*

Il lavoro prevede:

– training psico-fisico

– esercitazioni vocali e corali

– studio di testi di autori palestinesi

Necessario tesseramento ARCI

Conduzione:

Voci Sbagliate è una compagnia teatrale nata dalla collaborazione artistica del regista, drammaturgo ed attore Fabio Buonocore, e dell’attrice, clown, performer, Wilma.

Con la messinscena dello spettacolo "L'asilo dei Bambini", uno spettacolo dedicato ai bambini, sul bullismo e sull'amore come ripetizione dei costrutti imparati dalla famiglia, aderisce al progetto anche l'attore Paolo Olita.



Dal 2019 collaborano con una grande varietà di musicisti, cantanti ed attori, per la realizzazione di un Concerto di Teatro Canzone con musiche autoprodotte e omaggi a cantautori come Tenco, Ornella Vanoni, Cantacronache, che hanno portato nei teatri e nei locali con musica dal vivo della Toscana e dell’Emilia Romagna.



Dal 2020 affiancano alla produzione musico-teatrale, la realizzazione del sopracitato spettacolo “L’asilo dei Bambini” che va in scena nella rassegna online del Teatro Nuovo di Pisa che ospiterà anche la produzione del Marzo 2021 'Tutti i giorni Domenica Pomeriggio': uno spettacolo sperimentale frutto delle ferite appena inferte dal Covid e dalla solitudine cui ci ha costretti. In seguito questo spettacolo cambierà nome in 'Atto Ripetuto'

"Zona Franca' è uno show di migranti per pubblici educati, nato dalla scrittura di Paolo Olita e Fabio Buonocore, uno spettacolo con tema l'immigrazione, in chiave grottesca, in cui popoli immaginari si sfidano a colpi di performance per vincere un biglietto d'entrata in Europa.



Nel 2022 la compagnia produce 'Fuga di Gas' spettacolo grottesco e ironico sulla politica italiana, un comizio, una serie di promesse elettorali su come risolvere semplicisticamente e violentemente problematiche sensibili. Uno sguardo ad un atroce futuro non troppo improbabile.

Nel 2023 vengono aperti tre laboratori a conduzione della compagnia:

SOTTOSUOLO, laboratorio annuale con spettacolo finale con tema la salute mentale e il disagio psichiatrico;

VERGOGNA, laboratorio di movimento scenico ed espressione corporea;

TROVARSI IN SCENA, workshop sulla costruzione di un personaggio a partire dalle proprie caratteristiche personali.